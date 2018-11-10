Gaziantep'te 10 Kasım Atatürk'ü Ama törenine asker damgası

GAZİANTEP - Gaziantep'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen anma törenin sonunda, yürüşüş yapan askerlerin gösterisi ilgi gördü.

Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinliğe, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk anıtına çelenk bırakıldığı tören, siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile devam etti. Program İstiklal Marşı okunması ve çelenk bırakılması ile sona erdi.

Programın sonunda ise askerler yürüyüş kararını okuyarak, geçit yaptı. Uygun adımda yürüyen askerlerin "Ne Mutlu Türküm diyene" sloganları, törene katılanların yoğun ilgisini gördü.