GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

19.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:53

Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, 19 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, 19 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 1-16 Mart tarihleri arasında yaşanan 19 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların yaşandığı cami, ev, iş yeri ve araçlarda yaptığı parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtları incelemesinin ardından 16 şüphelinin kimliğini saptadı. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalınan malzemelerin büyük bölümü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Sibel Can Hande Erçel Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP Gaziantep'te 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:54:39. #1.15#
title