Gaziantep'te 10 günde 12 milyon 830 bin bandrolsüz makaron yakalandı

Gaziantep'te 10 günde 12 milyon 830 bin bandrolsüz makaron yakalandı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde KOM ekiplerinin durduğu bir tırda 4 milyon adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirilirken tır şoförü gözaltına aldı.

Gaziantep'te 10 günde 12 milyon 830 bin bandrolsüz makaron yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde KOM ekiplerinin durduğu bir tırda 4 milyon adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirilirken tır şoförü gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğü son 10 gün içerisinde yaptığı operasyonlarla toplam 12 milyon 830 bin bandrolsüz makaron yakaladı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda bandrolsüz makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Gece saatlerinde Nurdağı ilçesindeki polis kontrol noktasında bir tırı durduran ekipler tırda arama yaptı. Ekipler yaptıkları arama sonucunda tırın dorsesine yüklü 4 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan tır şoförü hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu Kapsamında işlem başlatıldı.

Yapılan son operasyonla birlikte Gaziantep KOM Şube Müdürlüğü, 10 gün içerisinde toplam 12 milyon 830 bin bandrolsüz makaron yakalamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN