Gaziantep'te 10. Gaptarım ve 15. Gapfood Fuarları Açılacak

Gaziantep'te 10. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 15. Gıda Fuarı (GAPFOOD) açılacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilecek, 10. GAPTARIM ve 15. GAPFOOD fuarları, 5-9 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Ortadoğu Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek fuarların açılış töreni saat 14.00'te yapılacak.

Temsil edilecek marka ve firma sayısının 200 olduğu fuarlarda, tarım makineleri, güneş paneli, traktör ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, sulama sistemleri, tarımsal danışmanlık, gübre, ilaçlama, yem katkı maddeleri, gıda ürünleri gibi ürün grupları yer alacak.

Fuarda başta Gaziantep olmak üzere, Ankara, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'dan firmalar ürünlerini sergileyecek.

Bölge il ve ilçelerinden çiftçiler, üreticiler, akademisyenler, bayiler, ilgili kurum, kuruluş, oda ve derneklerden ziyaretçilerin geleceği fuarları, 250 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kadem Gaziantep Temsilciliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Doğal Atık Toprağa Katık Projesi'nin sertifika töreni ve farkındalık eğitimi verilecek.

Birlikler ve odalar tarafından çiftçileri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceği fuarlara, çevre il ve ilçelerden araçlarla ziyaretler sağlanacak.

Kaynak: AA