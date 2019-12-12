Gaziantep'te 10 ayrı suçtan yakalama kararı olan şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te 10 ayrı suçtan yakalama kararı olan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan 1 kişi yakalandı.

12.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:02
Gaziantep'te 10 ayrı suçtan yakalama kararı olan şüpheli tutuklandı

'in ilçesinde 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde aranan şahıslar üzerinde uygulama yapan Nizip İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "Dolandırıcılık, hakaret, tehdit, eziyet ve yaralama" suçlarından 10 ayrı yakalama kararı bulunan M.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen M.A, buradaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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