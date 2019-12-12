Gaziantep'te 10 ayrı suçtan yakalama kararı olan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan 1 kişi yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde aranan şahıslar üzerinde uygulama yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "Dolandırıcılık, hakaret, tehdit, eziyet ve yaralama" suçlarından 10 ayrı yakalama kararı bulunan M.A.'yı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen M.A, buradaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.