Gaziantep'te 10 Ayrı Suçtan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Gaziantep'te 10 Ayrı Suçtan Aranan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te çok sayıda suçtan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te 10 Ayrı Suçtan Aranan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te çok sayıda suçtan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Şehitkamil İlçesinde, durumundan şüphelendiği kişiyi durdurdu.

Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde, 10 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen V.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen V.Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından hakkındaki yakalama kararı vicahiye çevrilerek tutuklandı.

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