Gaziantep'te 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 10 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile satıcılarının yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 10 adrese baskın yaptı. Operasyonda 700 gr esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin (ateş - buz), 15 adet ecstasy hap, 5 adet captagon hap, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, tabancaya ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler devam ediyor.