Gaziantep'te 1 Mayıs Kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Gaziantep'te birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlandı.

Gaziantep'te birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı.

Gaziantep Kırkayak Parkında toplanan kalabalık, müzikler eşliğinde 1 Mayıs'ı halaylar eşliğinde kutladı. Geniş güvenlik tedbirleri arasında gerçekleştirilen kutlamalar saat 11.00'de başladı.

Kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi. - GAZİANTEP