Gaziantep'te 1 kilo esrar yakalandı

07.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:43

Gaziantep polis ekipleri bir eve yaptıkları baskında 1 kilo 70 gram esrar maddesi yakaladı



Şahinbey ilçe emniyeti devriye ekipleri Burç kavşağında durumdan şüphelenilerek durdurdukları iki şahıstan 31 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin sorgusundan esrar maddesini R.U. isimli şüpheli şahıstan aldıklarını beyan etmeleri üzerine ise harekete geçen ekipler, R.U'ya ait eve yaptığı operasyonda 1 kilo 70 gram gram esrar maddesi ve 12 adet fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan her iki şüphelide haklarında yapılacak yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi - GAZİANTEP

Kaynak: İHA