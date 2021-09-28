GAZİANTEP'TE 1 HAFTADA UYUŞTURUCUDAN 20 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 1 hafta içinde kent genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 344 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 813 gram esrar, 57 gram bonzai, 389 gram metamfetamin, 84 gram eroin, 100 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 324'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.