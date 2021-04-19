Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu taciri tutuklandı
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Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu taciri tutuklandı

Gaziantep'te 1 haftada 33 uyuşturucu taciri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarla 73 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarla 73 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 33 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen 73 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon ve çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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