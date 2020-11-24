Gaziantep'te 1 günde 471 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Gaziantep'te 1 günde 471 kişiye 'koronavirüs' cezası

24.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:13
Gaziantep'te 1 günde 471 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, dün polis ekiplerinin denetiminde, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 471 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, dün polis ekiplerinin denetiminde, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 471 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde koronavirüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 471 kişiye 900'er lira ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 12 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası verilerek, yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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