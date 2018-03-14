Gaziantep'te 1 Deaş'lı Tutuklandı

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Şahıs çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP