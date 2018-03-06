Gaziantep'te 1 Deaş'li Tutuklandı
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Gaziantep'te 1 Deaş'li Tutuklandı

Gaziantep’teDEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te 1 Deaş'li Tutuklandı

Gaziantep'teDEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik

yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yapılan operasyonla bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP

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