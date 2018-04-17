Gaziantep'te 1 Ayda 329 Kişi Tutuklandı

GAZİANTEP'te, polislerin son bir aylık süreçte yaptığı çalışmalarda yakalanan 329 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir aylık süreçte, hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan 329 kişi yapılan çalışmalar ile yakalandı. 60'ı hırsızlık, 31'i yaralama, 7'si yağma, 6'sı dolandırıcılık, 5'i cinsel istismar, 3'ü kasten öldürme ve 217'si çeşitli suçlardan aranan ve toplamda 980 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 329 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep