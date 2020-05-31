Gaziantep'te 1,5 ton sahte içki ele geçirildi
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Gaziantep'te 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te 1,5 ton sahte içki ele geçirildiGAZİANTEP'te, bir depoya düzenlenen operasyonda 1,5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

31.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:47

Gaziantep'te 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

GAZİANTEP'te, bir depoya düzenlenen operasyonda 1,5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sanayi Mahallesi'ndeki depoya yapılan baskında 780 litre dökme alkol, 720 şişe sahte içki, 1350 kapak, 30 litre viski aroması, 1 litre sıvı anason, 3 fiber tank ele geçirildi. Depo ve bir araçta yaklaşık 1,5 ton sahte içki ele geçiren polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Gaziantep'te 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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