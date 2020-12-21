Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
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Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı

21.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:31
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı

GAZİANTEP'te, 1,5 milyon değerindeki elektrik kablolarının çalınmasıyla 14 şüpheli, polis ekiplerince eş zamanlı operasyonla yakalandı.

GAZİANTEP'te, 1,5 milyon değerindeki elektrik kablolarının çalınmasıyla 14 şüpheli, polis ekiplerince eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, trafo içlerindeki elektrik kablolarının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği noktalarda 286 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilere yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1,5 milyon lira değerindeki kabloların bir kısmı ele geçirilirken, 14 kişi de gözaltına alandı. Çok sayıda suç kayıtları olan şüphelilerin, dikkat çekmemek için kendilerini trafo çevrelerinde piknik yapan aile ya da araçları bozulmuş kişiler gibi gösterdikleri öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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