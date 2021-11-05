Gaziantep Tanıtım Günleri başladı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri"nde, şehrin birbirinden farklı lezzetleri ve kent kültürü tanıtılıyor.

Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından Maltepe'deki etkinlik alanında düzenlenen tanıtım günlerinde yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alandaki 60 çadırda, kuru patlıcan, kuru biber, çeşitli baharatlar, Antep fıstığı, Antep cevizli sucuğu, şerbetler ve çeşitli ürünler ile 100'ün üzerinde yemek yer alıyor.

Kültür Çadırı'nda ise Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yer aldığı stantlarda yöresel lezzetler ziyaretçilere ikram ediliyor.

7 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, yöresel sanatçılar da Gaziantep'in ezgilerini seslendirecek.

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