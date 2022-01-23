GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle araç girişine kapatıldı (3) - Haberler
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GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle araç girişine kapatıldı (3)

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Ekiplerin kar temizleme çalışması Polis ekiplerinin araçlara izin vermemesi Atatürk Viyadüğü'nden görüntü GAZİANTEP - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

GAZİANTEP (AA) - Ekiplerin kar temizleme çalışması

Polis ekiplerinin araçlara izin vermemesi

Atatürk Viyadüğü'nden görüntü GAZİANTEP - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte sabaha karşı başlayan kar, otoyoldaki ulaşıma engel oluyor. Konuşlu karla mücadele araçlarının çalışmalar yürüttüğü otoyolun Nurdağı bölgesinde ise ulaşım durma noktasında geldi.

Otoyolun Gaziantep gişeleri de araç girişine kapatıldı. Otoyol girişlerinde görevli güvenlik görevlileri, gelen araçların şehir merkezine dönüşünü sağlıyor.

Bu arada otoyolun büyük bölümünde araç sayısının çok az olduğu gözlendi.

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle araç girişine kapatıldı (3)

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle araç girişine kapatıldı (3)

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nun Gaziantep gişeleri kar nedeniyle araç girişine kapatıldı (3)

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Gaziantep, Tragger, kar, Güncel, Haber

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