GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda kalanlara helikopterle kumanya ulaştırıldı (2) - Haberler
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GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda kalanlara helikopterle kumanya ulaştırıldı (2)

AA - Haberler | Güncel

Helikopterden çekilmiş araç kuyruğu görüntüsü Yolda mahsur kalanlara verilecek kumanyalar Kumanyaların bırakılması GAZİANTEP - Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kalan vatandaşlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Helikopterden çekilmiş araç kuyruğu görüntüsü

Yolda mahsur kalanlara verilecek kumanyalar

Kumanyaların bırakılması GAZİANTEP - Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda kalan vatandaşlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı. (2)

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda kalanlara helikopterle kumanya ulaştırıldı (2)

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda kalanlara helikopterle kumanya ulaştırıldı (2)

GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda kalanlara helikopterle kumanya ulaştırıldı (2)

AA - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tragger, Tarsus, kar, Güncel, Haber

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