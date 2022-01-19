GAZİANTEP - TAG Otoyolu'nda kalanlara helikopterle kumanya ulaştırıldı (2)
Helikopterden çekilmiş araç kuyruğu görüntüsü Yolda mahsur kalanlara verilecek kumanyalar Kumanyaların bırakılması GAZİANTEP - Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kalan vatandaşlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Helikopterden çekilmiş araç kuyruğu görüntüsü
Yolda mahsur kalanlara verilecek kumanyalar
Kumanyaların bırakılması GAZİANTEP - Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda kalan vatandaşlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı. (2)