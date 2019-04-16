Gaziantep Suudi İş İnsanından Vali Gül'e Ziyaret

Suudi iş insanından Vali Gül'e ziyaret

Gaziantep'te düzenlenecek olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) İş ve Yatırım Forumu çerçevesinde kentte ticari ilişki kurmak isteyen Suudi Arabistanlı iş insanı Abdul Khaliq Dawood, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) İş ve Yatırım Forumu'na katılacak iş insanları kente geldi. Gaziantepli iş insanları ile ticari ilişki kurmak isteyen ve Suudi Arabistan'ın en büyük marketler zincirlerinden Bin Dawood'un sahibi olan Abdul Khaliq Dawood, forum öncesi Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeler Temsilcisi Mustafa Göksu, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da katıldı.

Vali Gül, Dawood'a kentin sanayisi ve ticaret hayatı hakkında bilgi verdi. Vali Gül, Gaziantep'in oturmuş bir ticaret kültürünün olduğunu ifade ederek, Kentimiz sanayi ve ihracatta dünya tarafından tanınan bir şehir. Hemen hemen dünyanın her tarafına ihracat yapan ve her bütçeye uygun kalitede ürün üretebilen bir potansiyeli var. Ticari kültürün olduğu insanların sözünü yerine getirdiği bir şehir. Üreticimiz, eğer 1 milyon parça üreteceğim derse bir takvim içerisinde, tamamen zarar etse bile o 1 milyon parçayı muhakkak üretir ve teslim eder dedi.

Dawood ise kentteki üreticiler ile çalışmak istediğini belirterek, Ben bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Burada İnşallah kendi marketlerimizde pazarlayacak güzel mamuller bulacağıma inanıyorum şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA