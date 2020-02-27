Gaziantep suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
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Gaziantep suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerinden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.

27.02.2020 00:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:07
Gaziantep suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy 'e ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda güvenlik önlemleri arasında Gaziantep'e ulaştı. Konvoydaki zırhlı araçların Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Gaziantep suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı
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