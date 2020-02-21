Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı
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Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

Suriye'ye tank sevkiyatı (2)SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜKayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti.

21.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:15
Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

'ye tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT GECE DE SÜRDÜ

Kayseri Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların bulunduğu otobüsler ile farklı kentlerdeki askeri birliklerden sevk edilen askeri unsurlar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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