Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı
Haberler » Güncel » Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı - Haber

Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

Suriye'ye tank sevkiyatı (3)SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜSuriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor.

14.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:17
Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı

'ye tank sevkiyatı (3)

SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜ

Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere 'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor. Obüsleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacak.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler