Gaziantep suriye'ye tank sevkiyatı
Suriye'ye tank sevkiyatı (3)SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜSuriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor.
14.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:17
Suriye'ye tank sevkiyatı (3)
SEVKİYAT GÜN BOYU SÜRDÜ
Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan obüslerin sevkiyatı sürüyor. Obüsleri taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy geniş güvenlik önlemleri altında sınırdan geçip, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacak.
Kaynak: DHA