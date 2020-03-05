Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı
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Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı

Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)SEVKİYAT DEVAM EDİYORBahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.

05.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:02
Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı

'ye askeri sevkiyatı (2)

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde yönüne gitti.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı
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