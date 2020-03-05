Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyatı
Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)SEVKİYAT DEVAM EDİYORBahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.
05.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:02
Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)
SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.
Kaynak: DHA