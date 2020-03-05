Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyat
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Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyatTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlar Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

05.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:37
Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyat

'ye askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden 'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlar 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı sınıra sevk edilen zırhlı araçlar ile mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu konvoy, İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA


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: Gaziantep suriye'ye askeri sevkiyat
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