Gaziantep suriye'ye askeri araç sevkiyatı
Haberler » Güncel » Gaziantep suriye'ye askeri araç sevkiyatı - Haber

Gaziantep suriye'ye askeri araç sevkiyatı

Suriye'ye askeri araç sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen askeri araçlar ile personelleri taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

27.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:59
Gaziantep suriye'ye askeri araç sevkiyatı

'ye askeri araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen askeri araçlar ile personelleri taşıyan konvoy 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen askeri araçlar ile askeri personelleri taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İslahiye-Hassa karayolundan geçerek Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Gaziantep suriye'ye askeri araç sevkiyatı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler