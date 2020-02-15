Gaziantep suriye'ye asker sevkiyatı
Haberler » Güncel » Gaziantep suriye'ye asker sevkiyatı - Haber

Gaziantep suriye'ye asker sevkiyatı

Suriye'ye asker sevkiyatı (2)SEVKİYAT GÜN BOYU SURDÜSuriye'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti.

15.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:11
Gaziantep suriye'ye asker sevkiyatı

'ye asker sevkiyatı (2)

SEVKİYAT GÜN BOYU SURDÜ

Suriye'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'de ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Gaziantep suriye'ye asker sevkiyatı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler