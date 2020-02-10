Gaziantep suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
Haberler » Güncel » Gaziantep suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı - Haber

Gaziantep suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatıŞANLIURFA'daki birliklerden sevk edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

10.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:58
Gaziantep suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

'daki birliklerden sevk edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

'daki birliklerden dün gece sınıra gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü araçların bulunduğu konvoy, sabaha karşı İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoydaki araç ve personelin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki üslerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Gaziantep suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler