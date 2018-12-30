Gaziantep Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı

Hatay'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen tankların bulunduğu konvoy Gaziantep'in islahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan çok sayıda tank taşıyan askeri konvoy, öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Şanlıurfa'ya gideceği bildirildi.

Kaynak: DHA