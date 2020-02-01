Gaziantep suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
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Gaziantep suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

01.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:52
Gaziantep suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

sınırına obüs ve tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan askeri konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen obüs ve tanklar, TIR'larla polis eskortu eşliğinde öğle saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Konvoy, polislerin eşliğinde ilçeden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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: Gaziantep suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
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