Gaziantep suriye sınırına obüs sevkiyatı
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Gaziantep suriye sınırına obüs sevkiyatı

Suriye sınırına obüs sevkiyatıTürkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

02.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:37
Gaziantep suriye sınırına obüs sevkiyatı

sınırına obüs sevkiyatı

'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Suriye sınırına sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar, İslahiye'ye ulaştı. Obüslerden oluşan konvoy, çevre yolundan Hatay yönüne doğru gitti. Askeri araçların, Hatay'da bulunan sınır kapısından geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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: Gaziantep suriye sınırına obüs sevkiyatı
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