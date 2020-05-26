GAZİANTEP Süpürgesiyle dans ederek temizlik yapan işçi gülümsetti
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GAZİANTEP Süpürgesiyle dans ederek temizlik yapan işçi gülümsetti

Süpürgesiyle dans ederek temizlik yapan işçi gülümsettiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokakta bir temizlik işçisi, süpürgesi ve küreğiyle dans ederek temizlik yapması görenleri gülümsetti.

26.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:27

Süpürgesiyle dans ederek temizlik yapan işçi gülümsetti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokakta bir temizlik işçisi, süpürgesi ve küreğiyle dans ederek temizlik yapması görenleri gülümsetti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evde kaldığı süreçte İslahiye'de çalışmayı sürdüren belediye görevlileri, boş kalan meydan ve sokakları temizliyor. İslahiye Belediyesinde görevli Cuma Telli de elinde süpürgesi ve küreğiyle telefonunda çalan müzik eşliğinde temizliyor. Hareketli parçalar çalındığında kürek ve süpürgesiyle dans ederek çalışmasını sürdüren Telli, görenleri de hem şaşırtıyor hem gülümsetiyor.

GAZİANTEP Süpürgesiyle dans ederek temizlik yapan işçi gülümsetti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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