Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır
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Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'le yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul'a giderek karşılaşma öncesi kampa girecek.

VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep mücadelesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 19.15'te başlayacak.

Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır
Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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