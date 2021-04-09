Gaziantep Süper Lig'i ilk 5'te tamamlamak istiyor
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Gaziantep Süper Lig'i ilk 5'te tamamlamak istiyor

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Gaziantep Süper Lig'i ilk 5'te tamamlamak istiyor

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Gaziantep'te kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonu ilk 5'te tamamlamak istediklerini belirtti.

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Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Gaziantep'te kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, sezonu ilk 5'te tamamlamak istediklerini belirtti.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmada futbolcularının gösterdiği performanstan memnun olduklarını ifade etti.

Rakiplerinin tecrübeli ve geçen sezonun şampiyonu olduğunu aktaran Büyükekşi, "Rakibimizin bu sezon ligdeki konumuyla zor günler geçirdiğinin farkındaydık. Bizim bir hayalimiz, hedefimiz var. 90 dakika bir an olsun oyun ciddiyetini elimizden bırakmadık ve haklı bir galibiyet aldık. Çok akıllı bir futbol sergilediğimizi düşünüyorum. Kendi evimizdeki iyi gidişatımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, sezon başındaki hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aldığımız galibiyetle ligde 50 puana yükselmeyi başardık. 31 maçın sonunda 50 puan yakalayabilmek yadsınamaz bir başarıdır. Güzel tabloyu sezon sonuna taşıyabilmek adına mücadelemizi sürdüreceğiz. İşimiz bundan sonra başlıyor, ligin son düdüğü çalana kadar da Gaziantep şehri var gücüyle bu takımın yanında olacaktır. Gücümüzün farkındayız, hedeflerimizi başaramamamız adına hiçbir sebep görmüyorum. Geçtiğimiz sezonu 8. sırada tamamladık, bu sezon öncesi de hedefimizi ilk 5 sıra olarak belirlemiştik. Şu ana kadar o hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Ligin 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan Büyükekşi, rakiplerinin tarihi boyunca şampiyonluk hedefinde olan ve saygıyı hak eden bir camia olduğunu aktardı.

Sezonun ilk yarısında oynadıkları karşılaşmada Fenerbahçe'yi 3-1 yendiklerini, bu müsabakada da puan veya puanlar alabilmek adına sahaya çıkacaklarını kaydeden Büyükekşi, "Ligdeki hiçbir takımdan çekinmiyoruz. İnşallah futbolcularımız bu karşılaşmada da ellerinden gelenin en iyisini yaparak Gaziantep şehrini sevindirmeye devam edecektir. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Sonuç ne olursa olsun oynayacağımız futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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