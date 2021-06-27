GAZİANTEP - Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
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GAZİANTEP - Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı teknik direktör Erol Bulut yönetti.

Antrenmanda, ısınma ve esneme hareketleri ile taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanı kulüp başkanı Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar takip etti.

Taraftarlar, antrenman öncesi teknik direktör Bulut'a çiçek verdi.

GAZİANTEP - Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
GAZİANTEP - Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
GAZİANTEP - Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
GAZİANTEP - Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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