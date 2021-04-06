GAZİANTEP SÜNE İLE MÜCADELE İÇİR DOĞAYA 46 BİN 34 BİN FAYDALI BÖCEK SALINDI

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçesinde, hububat başaklarının özsuyunu emerek verimin büyük oranda düşmesine neden olan süne haşeresiyle biyolojik mücadele kapsamında tarım alanlarında faydalı böcek salımı yapılıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçesinde, hububat başaklarının özsuyunu emerek verimin büyük oranda düşmesine neden olan süne haşeresiyle biyolojik mücadele kapsamında tarım alanlarında faydalı böcek salımı yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarafından oluşturulan ekipler, iki ilçede oluşturdukları alanlarda 350 bin dekar ekimi yapılan hububat alanın 120 bin dekarlık kısmında biyolojik mücadele çalışması kararı verildi. İslahiye kırsalında kırsalında süne zararlısının en fazla görülen Bayraktepe, Zincirli, Örtülü ve Çubuk olmak üzere 10 Mahallede biyolojik mücadele başlatıldı. 60 bin dekar alanda yaklaşık 23 bin 17 adet ile faydalı böcek salımı yapılması planlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1997 yılında bu yana 24 yıldır biyolojik mücadele kapsamında doğa dostu faydalı böcek salımı yapılarak bir canlının diğer bir canlı ile yok edilmesi sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı