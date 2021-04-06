GAZİANTEP SÜNE İLE MÜCADELE İÇİR DOĞAYA 46 BİN 34 BİN FAYDALI BÖCEK SALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİANTEP SÜNE İLE MÜCADELE İÇİR DOĞAYA 46 BİN 34 BİN FAYDALI BÖCEK SALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçesinde, hububat başaklarının özsuyunu emerek verimin büyük oranda düşmesine neden olan süne haşeresiyle biyolojik mücadele kapsamında tarım alanlarında faydalı böcek salımı yapılıyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçesinde, hububat başaklarının özsuyunu emerek verimin büyük oranda düşmesine neden olan süne haşeresiyle biyolojik mücadele kapsamında tarım alanlarında faydalı böcek salımı yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün tarafından oluşturulan ekipler, iki ilçede oluşturdukları alanlarda 350 bin dekar ekimi yapılan hububat alanın 120 bin dekarlık kısmında biyolojik mücadele çalışması kararı verildi. İslahiye kırsalında kırsalında süne zararlısının en fazla görülen Bayraktepe, Zincirli, Örtülü ve Çubuk olmak üzere 10 Mahallede biyolojik mücadele başlatıldı. 60 bin dekar alanda yaklaşık 23 bin 17 adet ile faydalı böcek salımı yapılması planlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1997 yılında bu yana 24 yıldır biyolojik mücadele kapsamında doğa dostu faydalı böcek salımı yapılarak bir canlının diğer bir canlı ile yok edilmesi sağlanıyor.

GAZİANTEP SÜNE İLE MÜCADELE İÇİR DOĞAYA 46 BİN 34 BİN FAYDALI BÖCEK SALINDI
GAZİANTEP SÜNE İLE MÜCADELE İÇİR DOĞAYA 46 BİN 34 BİN FAYDALI BÖCEK SALINDI
GAZİANTEP SÜNE İLE MÜCADELE İÇİR DOĞAYA 46 BİN 34 BİN FAYDALI BÖCEK SALINDI
GAZİANTEP SÜNE İLE MÜCADELE İÇİR DOĞAYA 46 BİN 34 BİN FAYDALI BÖCEK SALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cenk Tosun Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GAZİANTEP SÜNE İLE MÜCADELE İÇİR DOĞAYA 46 BİN 34 BİN FAYDALI BÖCEK SALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:08:23. #1.15#
title