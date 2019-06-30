Gaziantep Sulama çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Sulama çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, kırsal alanda çiftçilerin arazi sulama amaçlı açtığı çukura düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Elbistanhöyüğü Mahallesi kırsalında çobanlar hayvanları otlatırken 15 yıl önce tarım arazilerini sulama amaçlı açılan çukura ineğin düştüğünü fark edince sahibi Recep Eroğlu'na haber verdi.

Kendilerinin çıkaramayacağını anlayan Eroğlu, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 45 dakika süren çalışmanın ardından inek çukurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA