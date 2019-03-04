Gaziantep Şubat İhracatında Rekor Kırdı

2019 yılının ikinci ayında Gaziantep, bir önceki yıla oranla yüzde 9,1 artış ve 593 milyon 300 bin dolarlık ihracatla bu güne kadar en yüksek Şubat ayı rakamını gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2019 yılının ikinci ayında ihracatın gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesinden artarak devam ettiğini ifade ederek Şubat 2019 dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk iki ayında ihracatta istikrarlı bir şekilde artışının devam ettiğine dikkat çeken Kileci Ocak - Şubat 2019 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde.5,7 artışla 1 milyar 403 milyon dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 10,5 artışla 1 milyar 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dünyanın en önemli pazarları ihracatçılarımızı bekliyor

2019 yılının ilk iki ayında ihracatçılarımızın farklı sektörlerde düzenlenen önemli uluslararası fuarlara da büyük ilgi ve katılım gösterdiğini ifade eden Kileci, bölge ve Gaziantep ihracatçısının mevcut pazarların korunması yanında yeni pazarlara açılma noktasında da önemli adımlar attığını ifade etti. Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede "Dünyada en çok ithalatı yapılan 200 ürün grubu içerisinde, Gaziantep'in 11 farklı sektörden 28 ürün grubunda açıklanmış karşılaştırmalı avantaja sahip olduğunu görüyoruz. Sentetik iplik, pasta-kek-bisküvi, demir/çelikten boru, plastik mamuller ve çikolata en yüksek avantaja sahip olduğumuz ürün gruplarıdır. 28 ürün grubunun ihracatı 1 milyar 700 milyon dolardır. Bu rakam Gaziantep ihracatının yüzde 26'sına denk gelmektedir. Bu ürün gruplarında en çok ithalat yapan ilk 15 ülke incelendiğinde, firmalarımızın en büyük pazarların yüzde 52'sine henüz ihracat yapamadığı tespit edilmiştir. Yine aynı çalışma kapsamında şehrimizin 50 milyon dolar ve üzeri ihracat yaptığı 9 farklı sektörden 25 ürün grubu tespit edilmiş ve yüksek ithalata sahip olan ülkelerdeki konumu değerlendirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde önemli pazarların yüzde 36'sına firmalarımızın henüz ulaşamadığı görülmektedir. Firmalarımızın özellikle bu ülkelere yönelik çalışmalar yapmalarında fayda görüyoruz. Ayrıca Ticaret Bakanlığımız ve TİM'in, özellikle uzak pazarlara girişe yönelik desteklerini çeşitlendirmesinin ihracatımıza olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Yılın ikinci ayında da ihracat artışı sürdü

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in Şubat 2019'da kayıt altına aldığı ihracatın 2018 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 artışla 711 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep'in Şubat 2019 ihracatının ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 593 milyon 300 bin dolar olduğu açıklandı.

Ayrıca, Mart 2018 - Şubat 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, GAİB'in yüzde 4,8 artışla 8 milyar 551 milyon dolar; Gaziantep'in ise yüzde 5,9 artışla 7 milyar 48 milyon dolar ihracat kaydettiği belirtildi.

Şubat 2019'da en fazla ihracat ortadoğu ülkelerine

GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkelerinin yüzde 44,5 pay ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkelerinin yüzde 21,4 ile ikinci ve Afrika Ülkelerinin ise yüzde 13,6 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Şubat 2019 döneminde 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Libya, Almanya, İran ve Belçika'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri, bitkisel yağlar ile dış giyim en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

En fazla ihracat yapan 6. il konumunu koruduk

2019 yılı Ocak - Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 artış yıla 1 milyar 180 milyon dolarlık rekor ihracatla başlayan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda Hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA