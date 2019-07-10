GAZİANTEP Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü
Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldüGAZİANTEP'te soluk borusuna mama kaçan 2 aylık bebek öldü.
Soluk borusuna mama kaçan Ahmet bebek öldü
GAZİANTEP'te soluk borusuna mama kaçan 2 aylık bebek öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Esye Hanbura mama verdiği 2 aylık bebeği Ahmet Deri'nin, nefes almakta zorluk çektiğini fark etti. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Ahmet'in öldüğünü belirledi.
Bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: DHA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
ABD'den Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıracak açıklama: Türk yetkililer sondaj çalışmalarını durdurmalı
Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi
Son Dakika Haberleri