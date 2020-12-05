GAZİANTEP - Sokaklardaki sakinlik drone ile görüntülendi
05.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:08
Kentteki cadde ve sokaklarda hakim olan sakinliğin havadan drone ile görüntülenmesi GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep'te sessizlik hakim oldu.
Kentteki cadde ve sokaklarda hakim olan sakinliğin havadan drone ile görüntülenmesi GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep'te sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş