GAZİANTEP - Sokaklardaki sakinlik drone ile görüntülendi

Kentteki cadde ve sokaklarda hakim olan sakinliğin havadan drone ile görüntülenmesi GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep'te sessizlik hakim oldu.