GAZİANTEP - Sokaklardaki sakinlik drone ile görüntülendi
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GAZİANTEP - Sokaklardaki sakinlik drone ile görüntülendi

05.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:08

Kentteki cadde ve sokaklarda hakim olan sakinliğin havadan drone ile görüntülenmesi GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep'te sessizlik hakim oldu.

Kentteki cadde ve sokaklarda hakim olan sakinliğin havadan drone ile görüntülenmesi GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep'te sessizlik hakim oldu.

GAZİANTEP - Sokaklardaki sakinlik drone ile görüntülendi
GAZİANTEP - Sokaklardaki sakinlik drone ile görüntülendi
GAZİANTEP - Sokaklardaki sakinlik drone ile görüntülendi
GAZİANTEP - Sokaklardaki sakinlik drone ile görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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