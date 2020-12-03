GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
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GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone

03.12.2020 22:30 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:35

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep'te sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, cadde, sokak ve meydanlarda kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri, anonslarla vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği azaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
Sokağa çıkma kısıtlaması - Drone
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