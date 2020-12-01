GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)
Kısıtlama öncesi polis ekiplerinin anonsu Açık olan işyerlerinin kapanması Vatandaşlarnın yasaktan önce eve ulaşma telaşı Boş meydanlar, cadde ve sokaklar -Kapalı iş yerleri Temizlik ekiplerinin çalışması Boş parklar GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele...
Kısıtlama öncesi polis ekiplerinin anonsu
Açık olan işyerlerinin kapanması
Vatandaşlarnın yasaktan önce eve ulaşma telaşı
Boş meydanlar, cadde ve sokaklar
-Kapalı iş yerleri
Temizlik ekiplerinin çalışması
Boş parklar GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek