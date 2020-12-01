GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)
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GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)

01.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:46

Kısıtlama öncesi polis ekiplerinin anonsu Açık olan işyerlerinin kapanması Vatandaşlarnın yasaktan önce eve ulaşma telaşı Boş meydanlar, cadde ve sokaklar -Kapalı iş yerleri Temizlik ekiplerinin çalışması Boş parklar GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele...

Kısıtlama öncesi polis ekiplerinin anonsu

Açık olan işyerlerinin kapanması

Vatandaşlarnın yasaktan önce eve ulaşma telaşı

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Boş meydanlar, cadde ve sokaklar

-Kapalı iş yerleri

Temizlik ekiplerinin çalışması

Boş parklar GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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