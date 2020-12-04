GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması
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GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 23:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:32

Cadde üzeri, gel al hizmeti veren açık lokanta Boş oyun parkı Evine dönen esnaf, caddede gezen bekçiler Esnafı uyaran bekçiler ve cadde ve sokakta denetim yaparken Caddede temizlik yapan belediye işçisi Kapalı iş yerleri Esnaf iş yerini kapatırken bekçilerin caddede dolaşmaları GAZİANTEP...

Cadde üzeri, gel al hizmeti veren açık lokanta

Boş oyun parkı

Evine dönen esnaf, caddede gezen bekçiler

Esnafı uyaran bekçiler ve cadde ve sokakta denetim yaparken

Caddede temizlik yapan belediye işçisi

Kapalı iş yerleri

Esnaf iş yerini kapatırken bekçilerin caddede dolaşmaları GAZİANTEP - Gaziantep'te kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması
GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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