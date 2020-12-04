GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması
Cadde üzeri, gel al hizmeti veren açık lokanta Boş oyun parkı Evine dönen esnaf, caddede gezen bekçiler Esnafı uyaran bekçiler ve cadde ve sokakta denetim yaparken Caddede temizlik yapan belediye işçisi Kapalı iş yerleri Esnaf iş yerini kapatırken bekçilerin caddede dolaşmaları GAZİANTEP...
Cadde üzeri, gel al hizmeti veren açık lokanta
Boş oyun parkı
Evine dönen esnaf, caddede gezen bekçiler
Esnafı uyaran bekçiler ve cadde ve sokakta denetim yaparken
Caddede temizlik yapan belediye işçisi
Kapalı iş yerleri
Esnaf iş yerini kapatırken bekçilerin caddede dolaşmaları GAZİANTEP - Gaziantep'te kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek