Gaziantep sofralık üzümde kurutma başladı

04.09.2019 12:25

Sofralık üzümde kurutma başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasadı devam eden 'Antep Karası' cinsi üzümün kurutulmasına başlandı.

İlçede bu yıl 43 bin ton rekoltenin beklendiği üzüm hasadı devam ederken, yöreye özgü olan ve Antep Karası olarak bilinen siyah üzümde kurutma başladı. Sofralık olarak ve kurutularak sofralardaki yerini alan Antep Karası, hasadı yapıldıktan sonra kadınlar tarafından salkımlarından tek tek ayıklanıyor. Üzüm taneleri konulan kasalarla potasyum ve zeytinyağı karışımına batırıldıktan sonra kurutuluyor. Kuruyan üzümler ayıklandıktan sonra tekrar zeytinyağı ile yıkanıp ambalajlanarak kilosu 20 TL'den satılıyor.

Yeşilyurt Mahallesinde üzüm üreticisi İsmet Bülbül, Antep karası üzüm cinsini sofralık olarak satmak yerine kurutarak satmak daha iyi gelir getiriyor. Bağda topladığımız üzümü belirli aşamalardan geçirdikten sonra kiloluk paketlerde ambalajlayıp satıyoruz. Emek isteyen üzüm ailemizin gelir kaynağıdır. Her yıl organik 15 ton civarında kuru üzüm hazırlıyoruz. Paketlenmiş halde kilosunu 20 liraya satıyoruzö dedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, UNESCO Gastronomi Kenti Gaziantep'in asırlık mutfak hazinelerini korumak, marka değeri oluşturmak amacıyla Antep Karası Üzüm içinde Coğrafi işaret tescil belgesi alınmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunulduk. Söz konusu Antep karası üzümün son yıllarda kurutularak satış işlemi giderek arttı diye konuştu.

Kaynak: DHA