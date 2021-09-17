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Gaziantep, Sivasspor maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Sivasspor maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep, Sivas'a gidip kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep maçı, yarın Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Gaziantep, Sivasspor maçına hazır

Gaziantep, Sivasspor maçına hazır

Gaziantep, Sivasspor maçına hazır

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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