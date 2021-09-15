Gaziantep, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 18 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda 18 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde, yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.