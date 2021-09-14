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Gaziantep, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü.

Dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü idmanda, diğer oyuncular ise ısınma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla günü tamamladı.

Kulüp başkanı Cevdet Akınal ile bazı yönetim kurulu üyeleri de idmanı takip etti.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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