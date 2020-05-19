GAZİANTEP Site bahçesinde spor yaptılar
Site bahçesinde spor yaptılarGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri site bahçesinde çocuklara spor yaptırdı.
19.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:24
Site bahçesinde spor yaptılar
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri site bahçesinde çocuklara spor yaptırdı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrönerleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Serinevler Mahallesi'nde bulunan site sakinleri için spor yaptırdı. Site bahçesine inen çocuklar ile balkonlarda kalan yetiştinler hep birlikte spor yaptı
Kaynak: DHA