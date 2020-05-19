GAZİANTEP Site bahçesinde spor yaptılar Site bahçesinde spor yaptılarGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri site bahçesinde çocuklara spor yaptırdı.

Site bahçesinde spor yaptılar

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri site bahçesinde çocuklara spor yaptırdı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrönerleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Serinevler Mahallesi'nde bulunan site sakinleri için spor yaptırdı. Site bahçesine inen çocuklar ile balkonlarda kalan yetiştinler hep birlikte spor yaptı

Kaynak: DHA