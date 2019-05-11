Gaziantep Simülasyon Aracı ile Uygulamalı Eğitim

Simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrenci ve vatandaşlara emniyet kemerinin önemini vurgulamak için uygulamalı eğitim verildi.

Nurdağı Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Milli Eğiitm Müdürü Musa Yıldırım, daire amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilere ve vatandaşlara simülasyon aracı ile emniyet kemeri önemine vurgu yapılırken, alkol gözlüğü kullanımı, ışıklı ve ışıksız trafik uyarı levhaları tanıtıldı.

Kaynak: DHA